En weer wordt een brug aangevaren, deze keer aan verbindingssluis: "Experts moeten nagaan of hij nog open en dicht zal kunnen”

BruggeOpnieuw problemen met een brug in Brugge. Deze keer gaat het om de benedenbrug aan de verbindingssluis, vlakbij de Boudewijnbrug. Een boot voer er maandagavond. Het verkeer kan er wel nog steeds passeren. Maar een technische ploeg zal wel nog moeten testen of de brug nog open en dicht kan. Nu de Krakelebrug voor onbepaalde tijd buiten dienst is, is de Boudewijnbrug samen met de aangevaren brug alleszins cruciaal voor de circulatie in Brugge.

De aanvaring gebeurde even na 18 uur aan de benedenbrug aan de verbindingssluis aan de Sluisstraat in Brugge. Een binnenschip kwam er onzacht tegen de brug terecht. Volgens de eerste informatie voer de boot tegen de lager gelegen fietsersbrug. Er raakte niemand gewond, maar het schip maakte wel water. Het kon uiteindelijk snel aan de Julius Sabbekaai aangemeerd worden. De brandweer kwam ter plaatse om het ruim leeg te pompen, vooraleer het lek gedicht kon worden.

Het autoverkeer over de benedenbrug kon wel nog passeren. Het is voorlopig dan ook nog onduidelijk of de infrastructuur rond de brug schade opliep. “Voorlopig is er geen hinder, maar een technische ploeg zal wel nog testen of de brug nog open en dicht kan”, zegt Lien Depoorter, woordvoerster van de Brugse politie. “Het is dus afwachten of die open blijft voor het verkeer.”

Volledig scherm De boot liep heel wat averij op. De brandweer moest zelfs pompen om het water er uit te krijgen. © JVM

Het is een nieuwe episode in de recente miserie met de Brugse bruggen. Vooral de Krakelebrug baarde het stadsbestuur al zorgen. Die is 104 jaar oud en werd enkele weken geleden ook al door een binnenschap aangevaren. De brug is daardoor voor onbeperkte tijd onbruikbaar.

Volledig scherm De Krakelebrug is al enkele weken onderbroken © Benny Proot

De Boudewijnbrug en de aangevaren brug waren dan ook cruciaal voor de verkeerscirculatie in Brugge. Het verkeer wordt namelijk langs die brug omgeleid. Voorlopig ziet het er niet naar uit dat autobestuurders zich al te veel zorgen zullen moeten maken. Want het verkeer kan wel nog over de brug. Maar alles zal dus afhangen van de conclusies van het team experten dat zich er snel over zal buigen. “Wellicht zal opnieuw een expertise volgen”, zegt Liliane Stinissen, woordvoerster van de Vlaamse Waterweg. “De brug is voorlopig wel toegankelijk voor auto’s en fietsers. Maar het scheepvaartverkeer kan momenteel niet passeren.”

