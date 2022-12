En plots dobbert een Tesla tussen de Brugse zwanen: “Geen moment getwijfeld om de bestuurster uit het water te helpen”

BruggeNeen, dat hadden ze in Brugge nog niet gezien. Donderdagmiddag vergiste een oudere dame zich van pedaal, waarna ze met haar Tesla... tussen de zwanen belandde. Een groep stadsarbeiders was vlakbij aan het werk en schoot meteen te hulp om de vrouw uit het water te halen. “Al moesten we wel eens in onze ogen wrijven, want zoiets verwacht je niet”, zeggen de mannen.

‘t Stil Ende in Brugge is een rustige locatie naast de Brugse ring. Donderdagmiddag waren enkele stadsarbeiders er aan het werk, toen een witte Tesla zich in de Filips de Goedelaan wilde parkeren. Maar dat verliep niet zoals verwacht. De elektrische wagen schoot plots aan hoge snelheid verder, ging door de afsluiting en belandde pardoes in het water, tussen de zwanen. De vrouw, een oudere dame, wist niet wat er gebeurde en was in shock. Bij het manoeuvreren had ze zich vergist van pedaal, waardoor ze in het water belandde.

Het is op dat moment dat Vladimir Vallé en zijn collega’s van de stadsdienst in actie schoten. Zij waren er aan het werk en zagen alles gebeuren. “We hebben geen moment getwijfeld en zijn meteen naar het water gelopen om haar te helpen", zegt Vladimir. “De vrouw was duidelijk in shock. We begonnen met haar wagen vast te binden aan een boom. Zo wisten we zeker dat de Tesla niet zou wegdrijven.” De arbeiders konden de vrouw uiteindelijk via het raam evacueren en op het droge helpen. De toegesnelde brandweer moest uiteindelijk niet meer tussenbeide komen.

“Ze vertelde ons dat ze bij het parkeren de verkeerde pedaal induwde en gas gaf in plaats van te remmen”, zegt Vladimir, die beseft dat het geen alledaagse gebeurtenis is. “Wij moesten ons ook eerst even in de ogen wrijven, maar gelukkig is alles goed afgelopen met die vrouw."

Bij de Brugse politie deden ze de nodige vaststellingen. De vrouw werd verhoord in haar appartement. Ze werd eerst nog medisch gecontroleerd, maar moest niet naar het ziekenhuis. De witte Tesla werd uiteindelijk uit het water getakeld met een grote kraan. Dat ging samen het het nodige bekijks van omstanders. De wagen liep zware schade op.

Niet onbelangrijk: de zwanen bleven allemaal ongedeerd en zwommen lustig verder in het water. Ze zijn dus nog steeds met 69.

