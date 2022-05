En óf de Bruggeling zin heeft in de Heilig Bloedprocessie! Tickets voor zitplaatsen uitverkocht “en we moeten zelfs figuranten weigeren”

BruggeHet gaat plots hard voor de Heilig Bloedprocessie, op donderdag 26 mei in Brugge. Alle tickets voor zitplaatsen zijn al de deur uit en ook het nodige aantal figuranten is bereikt. “Logisch, het is drie jaar geleden dat er nog eens processie was. Dat is nooit eerder gebeurd”, zegt William De Groote van de organiserende Confrérie. “Al verliepen de voorbereidingen moeizamer dan anders.”

De jongste editie van de Heilig Bloedprocessie dateert al van mei 2019. De organisatie doet er alles aan om Brugge zijn ‘schoonste dag’ op 26 mei te laten beleven. “De voorbereidingen liepen moeizamer dan anders”, zegt regisseur Dominique Deckers. “Figuranten en organisaties met wie we in het verleden samenwerkten, haakten af. Er moesten meerdere tientallen nieuwe figuranten en medewerkers worden gezocht. Doordat er pas begin maart een ‘go’ kon gegeven worden, startte alles later op dan voorzien. Die maanden vertraging resulteerden in het zoeken naar creatieve oplossingen voor praktische problemen, in laattijdige antwoorden naar kandidaat-figuranten en in nachtwerk voor onze coördinatoren.”

De oproep naar extra figuranten had succes: de organisatie moest recent de inschrijvingen sluiten. “We moeten nu zelfs mensen weigeren", zegt coördinator Matthieu Clarysse. “Je ziet dat de Bruggeling zijn processie niet wil laten vallen. Zijn er mensen tekort, dan springen ze massaal in de bres om dit evenement te doen slagen. Chapeau.”

Net als de voorgaande edities zitten er een pak vernieuwingen in de Bloedprocessie. “We presenteren dit jaar gebundeld de vernieuwingen die voor drie edities waren voorzien”, zegt William De Groote, voorzitter van de vzw Heilig Bloedprocessie. “Deze vernieuwingen werden gerealiseerd dankzij de spelers van de Nationale Loterij. Enkel door deze samenwerking kunnen we de unieke uitstraling en het oog voor kwaliteit en detail blijven aanbieden.”

Volledig scherm De jongste editie van de Heilig Bloedprocessie dateert al van mei 2019. © Benny Proot

Matthieu Clarysse beaamt: “Er is tijdens de voorbije drie jaren bijzonder veel werk verzet om kostuums en praalwagens te vernieuwen. Soms wordt een kopie van een bestaand kostuum gemaakt, omdat het te zeer versleten is. Andere groepen vernieuwen we binnen dezelfde stijl, de groepen Abraham en Hosanna werden bijvoorbeeld integraal van nieuwe kledij voorzien, samen goed voor 175 nieuwe kostuums en hoeden. Maar we presenteren ook een geheel nieuwe groep: in het tafereel Pinksteren zal gewerkt worden met zang, muziek, dans en vuur.”

450 nieuwe kostuums

Kostuums worden niet alleen vervangen omdat ze versleten zijn. “We merken dat mensen groter en breder zijn dan vroeger. In onze collectie zijn niet alle kostuums daarop uitgerust. Nieuwe kledij maken we daarom in ruimere maten. Nieuwe schoenen, hoeden, kousen… vervolledigen het plaatje”, aldus Matthieu Clarysse. Er zullen dit jaar in totaal dan ook ruim 450 nieuwe kostuums te zien zijn, verspreid over heel wat groepen.

Praktisch

De Heilig Bloedprocessie vindt plaats op donderdag 26 mei en start in de Dijver om 14.30 uur. De processie legt een parcours af doorheen de centrumstraten van Brugge. Je kan eender waar langs het parcours plaatsnemen. Voor een zitbank of een plaats op een tribune heb je een ticket nodig, maar die zijn zopas uitverkocht. En of de Bruggeling dus zin heeft in de ommegang.

Voor het eerst is de processie ook op de regionale tv-zender Focus-WTV te bekijken vanaf 15 uur, een service die vooral voor senioren interessant kan zijn.