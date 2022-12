Emma en Frédéric winnen Eosprijs 2022 met onderzoek over maagsonde

Op intensieve zorg krijgen patiënten een maagsonde om voeding in hun maag te krijgen. Maar bij sommige patiënten geraakt die sonde niet verder dan de slokdarm of komt ze in de longen terecht, wat levensgevaarlijk kan zijn. Daarom moet altijd worden gecontroleerd of de sonde op de juiste plaats zit. Tot nu toe gebeurt die controle met röntgenfoto’s, wat nadelen heeft: de stralen zijn schadelijk –ze verhogen het risico op kanker– en het is vaak lang wachten op de onderzoeksresultaten.