Eindelijk nog eens een ‘vintage' Meifoor met aaneengesloten parcours: “Aan succesrecept moet je vooral niets veranderen”

Van een laatste carnavals­stoet tot Urbanus: onze weekend­tips in Brugge en aan de kust

Geen zin om thuis te blijven tijdens het weekend van zaterdag 8 en zondag 9 april? Dan helpen wij je graag verder met vijf leuke tips uit de kust en Brugge tijdens dit paasweekend. Of je nu van Urbanus houdt of een baby of peuter in huis hebt die graag op ontdekking gaat, hier vind je voor ieder wat wils.