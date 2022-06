Eindelijk, het eerste Brugse festival zonder coronaregels: “280 vrijwilligers verwennen je tijdens Feest in ‘t Park”

BruggeOp het Cactusfestival is het nog twee weken wachten, maar Feest in ‘t Park geldt als dé ideale voorbereiding in het Minnewaterpark. Zaterdag worden 10.000 bezoekers verwacht die kunnen genieten van wereldmuziek, workshops en lekkere hapjes en drankjes. Voor het eerst werken ook 15 vluchtelingen mee, die ingeschakeld zijn door een interimkantoor.

De aankondiging van Feest in ‘t Park leest altijd een beetje speciaal. “Een gratis mondiaal festival in het Brugse Minnewaterpark. Je maakt er kennis met culturen van over de hele wereld. Zuiderse muziek, wereldkeuken, verhalen, workshops, een wereldkinderdorp, een fairtrade corner… Duurzaamheid is onze voornaamste leidraad. Die draad vervlechten we speels en uitnodigend met ontmoetingen tussen mensen. Zo starten we de zomer met misschien wel het sympathiekste feest ter wereld.”

WK wielrennen

Feest in 't Park wordt vooral het eerste echte festival (Red Rock Rally even niet meegerekend) in de Brugse binnenstad zonder coronabeperkingen. Een feest ook waar 280 vrijwilligers aan meewerken, vaak uit organisaties die de Noord-Zuidproblematiek op de agenda willen zetten. “Dit keer schakelen we ook 15 vluchtelingen via Refu Interim in”, zegt Franky Demon (CD&V), voorzitter van het organiserende Brugge Plus. “Het zijn mensen die ook al meewerkten aan het WK wielrennen vorig jaar in onze stad.”

Om Feest in ’t Park te kunnen blijven organiseren, zijn eigen dranken niet toegelaten op het terrein. Dit zal aan de ingang ook door de beveiligingsmedewerkers gecontroleerd worden. Alle eetstanden serveren gerechten met oog voor duurzame voeding. Geniet van de wereldkeuken die ze aanbieden. Je betaalt er met cash of Bancontact. Aan de bar betaal je met drankbonnen die je koopt aan de bonnenstand op het festivalterrein.

Recyclagepunten

Feest in ’t Park is een duurzaam festival: verzamel daarom je bekers, bord en bestek bij de recyclagepunten op het terrein. In ruil voor 20 bekers en/of je bord (inclusief bestek) ontvang je één drankbon. “Op zomerse dagen hebben we hier nog tot 13.000 mensen ontvangen”, zegt Demon. “Feest in ‘t Park is echt een klassieker op onze zomeragenda, het begin vaak van een zomer vol evenementen in Brugge.”

Wereldkinderdorp

Feest in ’t Park vindt op zaterdag 25 juni van 14 tot 1 uur plaats in het Minnewaterpark in Brugge. De toegang tot het park en alle activiteiten op het festival zijn gratis. Reservaties zijn niet nodig. In het Wereldkinderdorp zijn er activiteiten voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Er zijn slechts drie ingangen: via de Arsenaalstraat en via de toegangsbrug en het toegangspad ter hoogte van het Bargeplein.

