Eerste schijf van 16,7 miljoen euro om oversteken aan Brugs station veiliger te maken: “Spade gaat volgend jaar in de grond”

Voor het project het project R30 stationsomgeving wordt een eerste schijf van 16,7 miljoen euro voorzien. Eerder al gaf de Brugse gemeenteraad haar zegen voor het verkeersveilige project. Nu nog moeten pendelaars de drukke R30 via een zebrapad kruisen om het centrum van Brugge te bereiken. Al jaren pleit de stad Brugge om daar een brug of tunnel te voorzien. Tijdens grote evenementen, zoals het WK Tijdrijden of Wintergloed, plaatst de stad daar telkens een tijdelijke brug. Op piekmomenten passeren er tot 2.500 voetgangers en fietsers pér uur. Dat zorgt op die momenten voor een ophoping en vaak onveilige situaties.

Drie tunnels

“Na de goedkeuring in de gemeenteraad van eind november van enerzijds het bestek voor deze belangrijke werken en anderzijds de samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Wegen en Verkeer is dit opnieuw een cruciale stap voor dit dossier”, zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “Met een eerste schijf van de middelen die nodig zijn in de richting van de effectieve uitvoering kunnen we volgend jaar echt aan de slag.”