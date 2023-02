Eerste ooievaars gespot op daken in het centrum van Damme: “Ze brachten de winter niet verder dan in Noord-Frankrijk door”

Dat zorgt elk jaar voor een waar spektakel in het pittoreske dorp. Al sinds een jaar of tien duiken ooievaars vaker op in Damme. “Dat komt omdat we ze niet meer voederen in natuurcentrum Zwin”, zegt expert Wouter Faveyts. “In Het Zwin zitten jaarlijks zo'n 16 koppeltjes, maar we weten dat er wel 50 ooievaars in de ruime omgeving verblijven, eenmaal de lente aanbreekt. Dat is goed nieuws voor de soort: ze kiezen vooral voor plaatsjes in Knokke, Damme of net over de grens in Nederland.”