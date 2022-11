Eerste Bedrijvencontactdagen van Voka brengen meer dan 4.000 bezoekers naar Brugs BMCC

Op woensdag 26 en donderdag 27 oktober vond de eerste editie van de Bedrijvencontactdagen Brugge plaats in het gloednieuwe Beurs-, Meeting- en Congrescentrum (BMCC). De Brugse editie kwam er op vraag van bedrijven en exposanten van de tweejaarlijkse Bedrijvencontactdagen in Kortrijk. “Het concept en de doelstelling zijn eenvoudig: zakendoen in eigen regio”, legt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen, uit. “Fysiek connecteren met bestaande en nieuwe partners en marktspelers is en blijft van cruciaal belang voor ondernemers. Tegen midden september was de beursvloer al volledig uitverkocht. Dat betekent: 164 bedrijven-exposanten. Uiteindelijk waren er 4.183 bezoekers. Tijdens de even jaren keert het evenement terug naar Brugge, in de oneven jaren is Kortrijk de gaststad.