Eerste alarmknoppen voor slachtoffers stalking geleverd aan Brugse politie: “Zullen nog sneller ter plaatse zijn bij noodgevallen”

BruggeDe mobiele stalkingalarmen die bij één druk op de knop zorgen voor een onmiddellijke politionele tussenkomst, zijn verdeeld over de 19 West-Vlaamse politiezones. Voortaan kunnen slachtoffers van levensbedreigende stalking er beroep op doen. Na de hervorming van het seksueel strafrecht vorige donderdagavond in de Kamer, gaat het opnieuw om een belangrijke doorbraak in de strijd tegen seksueel- en intrafamiliaal geweld.

Het is een fysieke knop die bijvoorbeeld verstopt wordt in de jaszak en verbonden is met de smartphone. Bij één subtiele druk op de verborgen knop wordt de noodcentrale verwittigd. De politie weet onmiddellijk waar het slachtoffer zich bevindt op basis van de locatiegegevens. Voorlopig zijn er in West-Vlaanderen 145 van die alarmknoppen voorzien. Daarna komen er nog 105 stuks bij. Federale Politie West-Vlaanderen zorgt voor de coördinatie en distributie. “De eerste lichting alarmknoppen zijn nu verdeeld over de 19 politiezones.

Het is telkens het parket dat zal beslissen over de toekenning van een alarmknop, op basis van verschillende criteria. Zo moet de kans op geweld reëel zijn en moet het slachtoffer in geen geval nog contact willen met de dader, behalve in het kader van de omgangsregeling met eventuele gezamenlijke kinderen. Slachtoffers moeten hun aanvraag doen bij de lokale politiezones.

Ook in Brugge zullen ze over de alarmknoppen beschikken. “Bij de 101 of bij interventieploegen is het niet altijd eenvoudig om een melding van stalking of een onmiddellijke dreiging van intrafamiliaal geweld snel en juist in te schatten. Wanneer de dringende vraag om politietussenkomst via de stalkingsalarmknop ons bereikt, weten we zeer goed dat de ernst vooraf al grondig is onderzocht en een onmiddellijke reactie nodig is”, zegt Dirk Van Nuffel, korpschef van de Brugse politie. “De uitrol van het stalkingsalarm zal het dus mogelijk maken om zowel procesmatig als technisch snel te kunnen schakelen bij levensbedreigende situaties. De tijdswinst die ontstaat bij het gebruik van de alarmknop, zal ons bovendien toelaten nog sneller ter plaatse te zijn om het slachtoffer te kunnen helpen.”