“Eén van de meest veelzijdige Bruggelingen” te gast tijdens Brugs Uurtje in Balsemboom

“Het is een van de meest veelzijdige Bruggelingen die er in onze stad rondlopen”, zegt moderator Freddy Clevers. Van Vlaenderen werd geboren in Brugge in 1946 en al sinds z’n eerste broekje stapt hij mee in stoeten en processies. Vandaag is er in de stad geen optocht te bedenken waar hij geen belangrijke rol in speelt. Ooit werkte hij bij Jaeghers, een ijzerwinkel naast de Heilig-Bloedkapel op de Burg. Zijn latere loopbaan was hij aankoper bij de C.B.R.T. Hij is ook erelid van de Belgische Voetbalbond en Cercle Brugge-fan in hart en nieren.