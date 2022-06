Een modern (voetbal)sprookje: Stan (23) speelde zeven jaar geleden nog in vierde provinciale en tekent nu een profcontract

Brugge/Zulte-WaregemZulte Waregem pakt - als alles volgens plan verloopt - dit weekend uit met een nieuwe spits. Stan Braem (23) voetbalde zeven jaar geleden geleden nog in vierde provinciale, het allerlaagste niveau. Maar eerstdaags zet hij zijn krabbel zowaar onder een profcontract. Een voetbalsprookje is het al. Nu hoopt Stan om zelf voor het happy end te zorgen.

Het is hem gelukt. Stan Braem (23) uit Brugge wordt officieel profvoetballer. Daarvoor moet hij nu wel zijn job als schilder opgeven. Maar over die beslissing zal hij wellicht niet lang getwijfeld hebben. “Mijn baas is op de hoogte van de situatie. En eerlijk: ik wil nu dolgraag profvoetballer worden. En daarvoor zal het werk dan inderdaad moeten wijken”, liet hij enkele weken geleden al in deze krant optekenen.

Stan Braem bij zijn allereerste ploeg: Dosko Sint-Kruis.

Het verhaal van Stan is behoorlijk opvallend. Want zeven jaar geleden speelde hij nog in vierde provinciale bij Dosko Sint-Kruis. Hij was toen zestien jaar en belandde er in de eerste ploeg. Elke week op een slecht veld voor enkele tientallen supporters. Maar Stan scoorde doelpunten - liefst 25 stuks in zijn eerste seizoen - en werd al snel opgemerkt. Elk seizoen steeg hij een niveau en elke keer opnieuw werd hij topschutter in de nieuwe reeks. En zo belandde hij afgelopen seizoen bij KSKV Zwevezele in Tweede Amateur.

Proefperiode bij Cercle Brugge

Maar nog zat de jonge spits niet aan zijn plafond. Het was Cercle Brugge die als eerste profclub wel wat zag in Stan. Vooral zijn techniek en scorend vermogen kon groen-zwart bekoren. En dus werd Stan uitgenodigd voor een proefperiode van twee weken. Plots trainde hij mee met de “grote jongens” en stond hij dagelijks op het veld. In een oefenwedstrijd pikte hij zelfs al een doelpunt mee.

Maar Cercle Brugge raakte uiteindelijk toch niet helemaal overtuigd. Daar hebben ze vooral schrik dat Stan - die nooit een deftige jeugdopleiding kreeg - het te moeilijk zou hebben en durfden ze de gok niet wagen. Geen Cercle dus. Maar niet getreurd, want Zulte Waregem sprong wél op de kar. Zij trokken met Mbaye Leye al een nieuwe trainer aan en willen Stan een kans geven in eerste klasse. Hij is nog relatief jong en zal niet zwaar op het budget van de club wegen.

Stan Braem in het shirt van Cercle Brugge.

SV Zwevezele - Lokeren : Balkontrole van Stan Braem met Arno De Kuyffer in de rug

