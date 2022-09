“Een energiefactuur van 6.300 euro pér maand, dat is toch compleet onhoudbaar?”: Brugse horeca-uitbater overweegt voor het eerst in 28 jaar overdag te sluiten

Jan Jambon na Ventilus­over­leg met West-Vlaam­se burgemees­ters: “We zijn bereid om een dubbel­check van de technolo­gie uit te voeren”

Na afloop van het overleg rond het Ventilusproject in Brugge tussen de top van de Vlaamse regering en de burgemeesters van 25 West-Vlaamse gemeenten, gaf minister-president Jan Jambon een korte persconferentie. “We hadden constructieve gesprekken en we zijn bereid om een dubbelcheck van de technologie uit te voeren. De geplande werken zullen echter niet vertraagd worden, want de vooropgestelde planning blijft behouden.”

2 september