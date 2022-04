“Een bezoek aan Pairi Daiza of de kust met trein, tram, bus moet simpeler en goedkoper”: Vooruit voert actie aan bushalte in Brugge tegen verhoogde tarieven De Lijn

Complex

Vandaag gaat de tariefverhoging in van de losse bustickets bij De Lijn. Je betaalt nu 2,50 euro in plaats van 2 euro. “Wij pleiten voor een combiticket: voor 7 euro per dag kan je met zo’n ticket onbeperkt gebruik maken van het volledige openbaar vervoernetwerk in België. Wie vandaag vanuit Vlaanderen naar de Ardennen wil, moet verschillende tarieven betalen, op verschillende openbare vervoersnetwerken. Nodeloos complex en bovendien ook onbetaalbaar voor gezinnen. Het combiticket is op alle openbaar vervoer in België geldig, kan je op elk tijdstip van de dag en van de week gebruikt worden, zonder onderscheid tussen dal- en spitsuren of week- en weekenddagen. Een bezoek aan Pairi Daiza of de kust met trein, tram, bus moet simpeler en goedkoper.