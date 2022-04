‘Edelhert’ Johnny Logan is topact tijdens Brugse Tripeldagen

Logan, die onlangs nog ontmaskerd werd als ‘Edelhert’ in de tv-hit The Masked Singer, komt op woensdag 20 juli naar de Markt van Brugge. Maar je kent hem natuurlijk vooral van zijn Eurosong-hits ‘Hold me now’ en ‘What’s another year’. Tickets voor de Brugge Tripel Dagen, na twee jaar terug van weggeweest, zijn online goedkoper. Ze gaan vanaf woensdag 4 mei in de verkoop.