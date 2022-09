E17 liefst 4 uur dicht na twee zware ongevallen: motard (37) uit Harelbeke komt om het leven, krantenbedeling in de war

Brugge/KortrijkDe E17 richting Gent is afgelopen nacht bijna vier uur volledig afgesloten geweest na twee zware ongevallen op de grens van Beervelde en Laarne. In totaal vielen er één dode, één zwaargewonde en een tiental mensen verkeerde in shock. Door de ongevallen raakte een groot deel van de kranten van Het Laatste Nieuws in West-Vlaanderen niet tot bij de lezer.

Omstreeks 1.15 uur gebeurde het eerste ongeval op de E17, zo’n kilometer voorbij de oprit Beervelde. Volgens de eerste vaststellingen zou een motard achteraan ingereden zijn op een rijdende vrachtwagen. Na de aanrijding kwam de motard ten val, waarna hij mogelijk nog werd aangereden door een personenwagen.

Slippen

In die wagen zaten 5 personen. De bestuurder kon zijn wagen 100 meter verder veilig tot stilstand brengen, maar een tweede aanrijdende wagen het minder geluk. De bestuurder verloor de controle over het stuur, waarna het voertuig aan het slippen ging. Uiteindelijk kwam de wagen in de gracht naast de snelweg terecht. De vier inzittenden raakten niet gewond, maar verkeerden wel in shock. De motard, een man van 37 jaar uit Harelbeke, overleed ter plaatse. Hij was lid van de motorclub Outlaws en zou van een motortreffen op weg naar huis geweest zijn.

Volledig scherm De motor van de Harelbekenaar, die het ongeval niet overleefde. © Kristof Pieters

Door het ongeval raakte de snelweg volledig versperd, waardoor er zich een stilstaande file vormde. Omstreeks 1.30 uur deed zich in de staart van die file een tweede ongeval voor. Een vrachtwagen reed er zonder remmen in op een voorligger. Ook hier was de klap bijzonder zwaar. De chauffeur zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij raakte zwaargewond maar verkeerde niet in levensgevaar. Na dit ongeval besloten de hulpdiensten om de snelweg ter hoogte van de afrit Beervelde af te sluiten. Bestuurders die achter het tweede ongeval gestrand waren konden onder toezicht van de politie rechtsomkeer maken om enkele honderden meters verder via de op- en afrit de snelweg te verlaten.

Wachten

Voor enkele honderden andere bestuurders, die stil stonden tussen de twee ongevallen, zat er niks anders op dan lang te wachten. Ook een vrachtwagen met kranten, onderweg naar West-Vlaanderen, stond in die file. Om 5 uur, na bijna vier uur stil te hebben gestaan, konden deze bestuurders via een gemaakte doorgang ook het ongeval passeren. Omstreeks 5.30 uur, net voor aanvang van de ochtendspits, was de snelweg weer volledig vrij voor het verkeer.

Lezers die hun krant niet gekregen hebben, kunnen vandaag de krant gratis lezen online. Dat kan door te klikken op deze link. Info over abonnementen via de website of telefonisch via 02/454.2590.