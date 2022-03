Duo riskeert celstraf voor maken van synthetische cannabis: “Wisten niet dat het niet mocht”

C.P. (54) uit Dudzele richtte in 2014 samen met haar schoonbroer P.R. (58) uit Aalter het bedrijf Belgian Bright Blends op. Hij werkte voorheen in een bedrijf dat synthetische cannabis produceerde en besloot dat op zelfstandige basis te proberen. Zijn schoonzus sprong mee op de kar. Aanvankelijk was hun handel in synthetische cannabis niet illegaal. In september 2017 werd het achterpoortje in de wet voor de vervaardiging van dergelijke designerdrugs echter gesloten.

Duitse klanten

Belgian Bright Blends kwam in het vizier van het gerecht toen de douane aan de politie liet weten dat de firma nog steeds verboden producten aanvoerde vanuit China. Het verdere onderzoek wees uit dat C.P. en P.R. ook na de nieuwe wet synthetische cannabis bleven verkopen op internet. De drugs werden met de hulp van verschillende pakjesdiensten vooral geleverd bij Duitse klanten. De productie ervan gebeurde in een loods van P.R. in Knesselare. Tijdens een huiszoeking eind mei 2018 troffen speurders daar volgens het parket bidons met aceton aan en tal van kruidenmengsels om synthetische cannabis mee te maken.

Quote Ik denk dat u geen enkel drugsdos­sier zal vinden met zo’n boekhou­ding Franky Baert, Advocaat verdediging

“Nooit verdoezeld”

Het parket bracht donderdagmorgen zowel P.R. als zijn schoonzus C.P. voor de correctionele rechtbank. Zij stapte naar eigen zeggen al in 2016 uit de zaak, maar bleef volgens het parket wel maandelijks nog 3.000 euro incasseren. De vrouw riskeert 2 jaar cel, terwijl haar schoonbroer 30 maanden boven het hoofd hangt. De procureur kon zich wel vinden in straffen met uitstel. De verdediging vroeg echter over de ganse lijn de vrijspraak. “Mijn cliënten hebben nooit iets verdoezeld", pleitte meester Franky Baert. “Ze waren nooit op de hoogte van het feit dat de wet veranderd was. Ik denk dat u geen enkel drugsdossier zal vinden met zo’n boekhouding.” Zowel de rechter als de procureur merkten echter op dat iedere burger in België de wet hoort te kennen. “Zeker als het gaat over de sector waarin je actief bent.” Vonnis op 21 april.

