Duitse voetbalfans zorgen niet voor problemen voor aanvang van wedstrijd tegen Club Brugge

Brugge Zelfs binnen stadsbe­stuur is er nu onenigheid over kleurrijk terras in Brugge: “Ze staan er al drie jaar. Een gemotiveer­de afwijking moet hier mogelijk zijn”

Groen, geel, rood en blauw of toch maar de uniforme kleuren zoals stad Brugge wil? De kleur van het terras van La Casita is een staatszaak in de Breydelstad. Uit een bevraging op HLN.be - waarop meer dan 10.000 mensen reageerden - blijkt dat het merendeel niet gewonnen is voor een kleurverandering. Burgemeester Dirk De fauw stelt dat ze simpelweg het reglement toepassen, maar nu is er zelfs binnen het schepencollege geen eensgezindheid.

31 augustus