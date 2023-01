Dudzeels Amateur Theater is aan dertigste productie toe

De regie is in handen van Dominique Berten, die een komedie in elkaar heeft geknutseld. Het gaat over de gewone gang van zaken bij de familie van generaal Cesare Siriani. En dat is niet alleen een romantische komedie, maar tegelijk een thriller. De opvoeringen vinden plaats in De Bijenkorf en kosten 10 euro per ticket. Kaartjes via www.datdescene.be.