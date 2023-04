Drukknoppen voor fietsers aan vernieuwde verkeerslichten worden al vervangen: "Werkten niet naar behoren”

Bende achter “één van de grootste drugsla­bo's ooit in België" krijgt tot 10 jaar celstraf

Zeventien leden van de drugsbende, die verantwoordelijk was voor een drugslabo in een omgebouwde varkensstal in Lendelede, hebben celstraffen tot 10 jaar gekregen. Het opgerolde speedlabo zou volgens berekeningen zo’n 3,7 miljoen euro verdiend kunnen hebben. Volgens het parket speelde een Brugse advocate een dubieuze rol in het dossier, maar zij werd maandag vrijgesproken. Al had ook de rechtbank wel haar bedenkingen bij haar werkwijze.