Druk in het Repair Café tijdens eerste Circulair Festival in Brugge

Eén van de meest populaire plaatsen is cultuurhuis De Dijk langs de Blankenbergse Steenweg, waar een tijdelijk Repair Café is geopend. Dat is een bijeenkomst die draait om repareren. Je kan er meegebrachte kapotte spullen repareren met hulp van vrijwilligers. Doelstelling is het verkleinen van de afvalberg. Het tv-programma ‘De repair shop’ deed duidelijk een duit in het zakje, want er kwam zaterdag een massa volk op af. Ook op zondag kan je nog deelnemen aan workshops en lezingen. Het centrale punt is het cultuurcafé Korf in de Naaldenstraat.