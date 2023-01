Dronken ex-militair stapt in uniform en met bolletjesgeweer marinebasis binnen

De politie werd op 1 juli vorig jaar naar de marinebasis in Zeebrugge geroepen. K.T. zorgde er voor overlast en weigerde te vertrekken. De politie stelde vast dat de beklaagde onder invloed van alcohol was. Een bewaker had hem opgemerkt en gevraagd te tonen wat er onder de jas van zijn marine-uniform zat. K.T. had daarop een bolletjesgeweer bovengehaald. Volgens het parket bedreigde hij de bewakingsagent met het wapen, maar dat achtte de rechtbank niet bewezen. Op beelden was immers te zien dat K.T. geen dreigende houding aannam. “Bovendien had hij het wapen nooit bovengehaald, als de bewakingsagent hem daartoe niet gesommeerd had.”