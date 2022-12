Drinkebroer zorgt maand lang voor overlast in Brugge: parket vordert jaar cel

BruggeEen 55-jarige Pool riskeert een jaar cel voor negen diefstallen in Brugge. Wojcieh B. pleegde de feiten telkens toen hij onder invloed van alcohol was. “Een maand lang zorgde hij voor overlast”, stelde de procureur.

Een Brugse vrouw stelde op 25 juni dit jaar vast dat haar Volkswagen gestolen werd. Op 7 juli werd Wojcieh B. slapend aangetroffen in het voertuig. “Er hing een zware urinegeur in de wagen”, vertelde procureur Joke Vandegehuchte. “De beklaagde beweerde dat hij enkel in de auto had geslapen.” De Pool bleek nog voor meer feiten in aanmerking te komen. Zo stal hij op een dag een bankkaart uit een Citroën Berlingo in Brugge. Een andere keer betrapte de eigenaar van een bestelwagen hem slapend in z'n voertuig. De man liet B. vertrekken, maar stelde achteraf vast dat z’n iPhone verdwenen was.

14 pv’s

Verschillende feiten konden opgehelderd worden, nadat de Pool staande gehouden werd door de politie voor openbare dronkenschap. De gestolen goederen had hij bij een fouille telkens op zak, maar van de feiten herinnerde hij zich naar eigen zeggen nooit veel meer door z’n overmatig alcoholgebruik. Wojcieh B. kon uiteindelijk gelinkt worden aan negen diefstallen. Met een gestolen bankkaart deed hij ook één keer aankopen in een Smatch in Brugge. “De beklaagde is een dakloze man die sinds begin juni 2022 opdook in het straatbeeld in Brugge”, stelde de procureur. “In een maand tijd werden 14 pv’s opgesteld voor openbare dronkenschap.”

Wojcieh B. liep in het buitenland al zes veroordelingen op. Onder meer in Polen kreeg hij al eens een jaar cel. Ook in het Brugse dossier vorderde de procureur een jaar effectief. De verdediging betwistte enkel de diefstal van de Volkswagen. “Mijn cliënt blijft beweren dat hij niet met die wagen reed”, pleitte meester Ellen Eneman. “Hij stal om in z’n eigen onderhoud te voorzien en dronk alcohol als een vorm van zelfmedicatie tegen de bipolaire stoornis waarmee hij kampt.” De advocate van B. vroeg om een straf met uitstel. Vonnis op 10 januari.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.