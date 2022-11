Dringende herstelling aan Katelijnepoortbrug door mechanisch defect

Brugge Eerste Bedrijven­con­tact­da­gen van Voka brengen meer dan 4.000 bezoekers naar Brugs beursge­bouw

In navolging van de succesvolle Bedrijvencontactdagen in Kortrijk is ook de eerste editie in Brugge niet onopgemerkt voorbij gegaan. Met meer dan 160 exposanten en meer dan 4.000 bezoekers heeft de eerste Brugse editie haar start niet gemist.

