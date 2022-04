Drie vrachtwagens betrokken bij zwaar ongeval in Lissewege

Een achteropkomende vrachtwagen merkte te laat op dat de voorligger vertraagde, waarna het tot een aanrijding kwam waarbij alles samen drie vrachtwagens betrokken raakten. De materiële schade na het ongeval was groot. De voorruit van één van de vrachtwagens was volledig verbrijzeld, maar gewonden vielen er bij het ongeval niet. Door de impact van het ongeval was er ook een lek in een koelvloeistoftank. De brandweer kwam ter plaatse om het wegdek op te ruimen. Door het ongeval was er enige tijd verkeershinder.