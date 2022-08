Drie verdachten uitgeleverd uit Duitsland na groot West-Vlaams onderzoek naar mensensmokkel met bootjes

Na een veertigtal onderzoeken die de voorbije jaren plaatsvonden, werd duidelijk dat kleine, opblaasbare bootjes, buitenboordmotoren en zwemvesten op regelmatige basis werden vervoerd vanuit Duitsland naar Noord-Frankrijk. België was daarbij een transitland. Speurders van de FGP slaagden erin om de criminele organisatie in kaart te brengen die de verschillende transporten op poten zette. Begin mei kon het vermoedelijke kopstuk opgepakt worden in Londen. Het ging om de 29-jarige Iraniër Hewa R.

Transportbedrijf

Begin juli volgden nog eens 18 arrestaties in Duitsland. Ook 119 boten, 33 motoren en 967 zwemvesten werden daarbij in beslag genomen. Een dikke maand na de actie zitten nog altijd 15 verdachten in een Duitse cel. Drie anderen werden al uitgeleverd aan ons land. Eén van hen is een 48-jarige Duitser van Iraakse origine met een transportbedrijf in Bielefeld. De man verhuurde voor 500 euro één van z’n loodsen aan de mensensmokkelbende. Die stockeerde sinds april dit jaar allerhande nautisch materiaal in een afgesloten ruimte van het gebouw, die enkel toegankelijk was met een code.