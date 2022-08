Drie KSA-jongeren fietsen van Brugge naar Lourdes: “In de voetsporen van onze burgemeester”

Theelichtjes

Ook KSA Ter Straeten uit Sint-Andries neemt deel. Simon, Lukas en Tibo zullen 13 dagen onderweg zijn. “We verwachten adembenemende uitzichten en nieuwe verhalen om mee te dragen voor de rest van ons leven”, zeggen ze. “Om te overnachten willen we elke avond ergens aanbellen met de vraag of we bij die mensen thuis onze tenten mogen opslaan. In ruil daarvoor gaan we voor onze gastheer of -vrouw naar Lourdes met een theelichtje. Daarop schrijven we de naam van die persoon voor wie ze graag willen dat we naar Lourdes fietsen. Dit kan een overleden dierbare zijn, een zieke vriend, ver familielid... Op het eind van de tocht plaatsen de die kaarsjes bij de grot.”