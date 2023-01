Drie jaar cel voor drugskoerier die wegvlucht na voorleiding bij onderzoeksrechter

De twintiger uit Roosendaal werd op 7 juli door de douane uit het verkeer gehaald op de E40 in Oudenburg. In zijn wagen troffen de douaniers 626 gram cannabis en 5 gram amfetamines aan. In z’n onderbroek had Fouad E. ook 100 gram hasj en nog wat amfetamines zitten. De Nederlander verklaarde dat een vriend hem had verleid om een drugstransport uit te voeren in ruil voor 500 euro. Hij beweerde dat het om een éénmalig feit ging, maar dat verhaal geloofde het parket niet. “Al sinds 1 mei dook z’n gsm op onder Belgische masten en z’n wagen werd ook meermaals geregistreerd door ANPR-camera’s, vertelde procureur Mike Vanneste. “In z’n gsm stonden de typische patserfoto’s met bankbiljetten en wapens.”

Garagebox

Fouad E. werd op 8 juli aangehouden door de onderzoeksrechter. Na z’n voorleiding in het Brugse gerechtsgebouw wist hij zich echter los te rukken uit de handen van de politie. De Nederlander vluchtte via de Koopmansstraat de Langestraat in. Meteen ontspon zich een klopjacht in het stadscentrum. E. kon uiteindelijk korte tijd later worden aangetroffen in het Verbrand Nieuwland. Hij had zich in een garagebox verstopt achter een wagen. Volgens de procureur voerde de Nederlander in opdracht van een drugsbende op geregelde tijdstippen transporten uit naar België, maar dat achtte de rechter niet bewezen.