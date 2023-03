Drie Brugse trajectcontroles werken niet: “Dit is weggesmeten geld”

De drie Brugse trajectcontroles, langs de Maalse Steenweg, de Torhoutse Steenweg en de Dudzeelse Steenweg, werken niet. Dat blijkt uit een antwoord van burgemeester Dirk De fauw (CD&V) op een schriftelijke vraag van raadslid Annick Lambrecht (Vooruit). “Overdreven snelheid is nochtans één van de grote killers in het verkeer", zegt ze.

Op het Brugse grondgebied zijn momenteel drie trajectcontroles gepland, waarvan er twee volledig geïnstalleerd zijn. De eerste bevindt zich langs de Maalse Steenweg nabij de tweesterrenzaak De Jonkman. “Door een opeenstapeling van technische mankementen is ze nog niet inzetbaar. Vermoedelijk zal die op korte termijn in werking treden”, aldus De fauw. De trajectcontrole langs de Torhoutse Steenweg werd aangelegd door twee politiezones en loopt over twee verschillende snelheidsregimes.

“Dit gebeurde overigens tegen het advies van stadsbestuur en politie in”, aldus de burgemeester. “Net daardoor rijzen er vragen over de wettelijkheid, en dus is deze trajectcontrole nog niet operationeel in werking gesteld." Tot slot is er nog de Dudzeelse Steenweg, waarvoor de werken gestart zijn, maar er is geen concrete timing voor de uitvoering van de vervolgwerken. Bij elke trajectcontrole is het Agentschap Wegen en Verkeer, ofwel de Vlaamse overheid, bevoegd. “We hebben geen enkele controle mee gefinancierd”, zegt De fauw.

63 doden in West-Vlaanderen

Logischerwijs zijn er voorlopig geen plannen voor bijkomende trajectcontroles op het Brugse grondgebied. Er is enkel een plan voor het plaatsen van een roodlichtcamera aan het kruispunt Hullestraat en Isabellelaan in Zeebrugge. “Als je weet dat een trajectcontrole gauw 160.000 euro kost, dan is dit weggegooid geld”, reageert raadslid en gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht (Vooruit). “Snelheid is één van de grote killers in het verkeer. Dit is echt wel slecht Vlaams verkeersveiligheidsbeleid. Je geeft dan beter het geld aan de politie zodat ze er effectieve sensibiliseringscampagnes mee kunnen doen. Het aantal doden in het verkeer stijgt weer, vorig jaar waren er 521 verkeersdoden. In onze provincie stierven 63 mensen op de weg.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.