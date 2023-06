Drie Brugse klassen mogen gratis naar het Historium dankzij deelname aan ‘Verkeersklas’

Ex-voetballer Bernt Evens (44) schuldig, maar niet gestraft voor administra­tie­ve fout als makelaar: "Hij was verplicht om zich te registre­ren, maar deed dat niet”

De Brugse strafrechter heeft een salomonsoordeel geveld in de zaak tussen ex-voetballer Bernt Evens (44) en een gerenommeerd makelaarsbureau: schuldig, maar geen straf of te betalen schadevergoeding. Volgens de rechtbank was de voormalige verdediger van Antwerp, Cercle en Club Brugge niet in orde met z’n administratieve verplichtingen als voetbalmakelaar. Zelf ontkende Evens dat met klem. Hij sleurde er zelfs een prestigieuze transfer van Thomas Meunier bij.