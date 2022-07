Door brand getroffen Starz Club verhuist tijdelijk naar Kuiperstraat

brugge/kust Een muziekfes­ti­val, een circusfes­ti­val en een reis terug in de tijd: onze tips voor het weekend in Brugge en aan de kust

Na twee hete dagen begin deze week, zal het dit weekend ook opnieuw mooi weer zijn. Perfect om buiten te komen en te genieten van de zon. Zo staan een paar festivals gepland en kunnen sportievelingen een beachrun lopen in Oostende. Of ga je liever terug in de tijd tijdens het Middeleeuws weekend in Raversyde? Hier zijn onze vijf weekendtips voor in Brugge en de kust.

21 juli