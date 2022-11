Dolomietpaden op Buiten Smedenvest liggen er weer piekfijn bij

Brugge Brandweer redt praktijk van tandarts: “Maar op het nippertje is er een ramp vermeden”

Anderhalve dag na de zware brand in de Langestraat in Brugge meten de slachtoffers de schade op. De praktijk van tandarts Olivier Combes (52) bleef gevrijwaard, maar een tweede pand van de Beernemnaar en dat van een buur liepen wel zware schade op. “Boven mijn praktijk woont een gezin. Als het vuur tot bij de gasleiding was geraakt, was de menselijke tol niet te overzien geweest.”

