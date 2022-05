Dolle vreugde in Brugge na derde goal tegen Antwerp: duizenden Club-fans dromen al van feest

Ook op De Platse in Sint-Andries is heel veel volk samengekomen. Ze hopen vandaag nog te kunnen vieren. Na de tegengoal was er even paniek, maar Club maakte de achterstand inmiddels helemaal goed. Het zorgde voor dolle vreugde in Brugge. De mensenmassa aan Jan Breydel is indrukwekkend. Veel hangt af van de tweede helft van blauw-zwart. Bij winst is Club zeker van de 18de landtitel.