Dokwerker helpt bestuurder die met oldtimer in water belandt

Brugge Hartspecia­lis­ten AZ Sint-Jan pakken uit met wereldpri­meur

Hartspecialisten van het AZ Sint-Jan in Brugge plaatsten als eersten in Europa en de VS een geperfectioneerd model kunstmitralisklep met kathetertechniek. De nieuwe, geperfectioneerde kunstklep zal heel wat hoogrisicopatiënten die niet in aanmerking komen voor openhartchirurgie alsnog een kans kunnen geven.

10 maart