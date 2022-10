Dodelijk ongeval met bestelwagen op A11 in Brugge

BruggeOp de A11 in Brugge richting E403 is woensdagochtend even na 8 uur een dodelijk ongeval gebeurd. Dat bevestigt de federale politie. Een bestelwagen reed er in de staart van de file in op een vrachtwagen. De bestuurder overleed ter plaatse.