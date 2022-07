DOCKR levert nu ook elektrische cargofietsen in Brugge

De komende jaren wordt een sterke groei in de vraag naar logistieke bewegingen voorspeld. De stad Brugge wil deze bewegingen groener en efficiënter maken, om zo de leefbaarheid en verkeersveiligheid te blijven garanderen. In die optiek wenst de stad haar ondernemingen te overtuigen een modal shift te maken naar emissievrije alternatieven zoals elektrische cargofietsen. De stad is er immers van overtuigd dat de elektrische cargofiets vanuit klimaatoogpunt het ideale transportmiddel is. Daarnaast is het ook de efficiëntste manier om klanten in de binnenstad te beleveren. Om het beleid kracht bij te zetten, is in dit kader onder andere beslist om een subsidie voor een langdurig leasecontract toe te kennen.