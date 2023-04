Dit zijn de winnaars van de ‘Kind of Bruges’-award, een prijs voor jonge filmmakers

Lopen West-Vlamingen meer risico op prostaat­kan­ker? Uroloog Wouter Marchand: “Door een verhoogd bewustzijn wordt er vaker getest”

Volgens de pas gepubliceerde ‘kankeratlas’ van wetenschappelijk tijdschrift EOS komt er in de provincie West-Vlaanderen opvallend meer prostaatkanker voor dan elders in ons land. In West-Vlaanderen zou de kanker zelfs tot 30 procent vaker vastgesteld worden dan in Luik. Hoe komt dat?