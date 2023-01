Dit zijn de grote openluchtevenementen in Brugge in 2023

In 2023 vinden weer van tal van kleine en grote openluchtevenementen plaats in de stad. Het gaat om diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen (2 april), Meifoor (28 april - 21 mei), (H)eerlijk Brugge (6 & 7 mei), Heilig Bloedprocessie (18 mei), Brugs Bierfestival (10 & 11 juni), Feest in ’t Park (24 juni), Klinkende Kroegen (5 juli – 30 augustus), Film op het Strand (6 juli – 31 augustus), Cirque Plus (20 – 23 juli), WeCanDance (5 & 6 augustus, 12 & 13 augustus), Reiefestival (18 – 20 augustus), Konvooi (24 – 27 augustus), The Great Bruges Marathon (15 oktober), Dag van de Jeugdbeweging (20 oktober)…

De kleine kermissen, braderieën en koopjesdagen, evenals toekomstige initiatieven die nog niet vergund zijn, werden niet opgenomen in de lijst. De lijst wordt telkens nog aangevuld. “Het evenwicht tussen leefbaarheid en levendigheid is belangrijk voor ons. Daarom hebben we de organisatoren verplicht om concreet over hun evenement en de bijbehorende hinder te communiceren naar de betrokken (buurt)bewoners. Ook in het Stadsmagazine, dat alle bewoners gratis in hun bus ontvangen, wordt telkens uitgebreid bericht over wat er in de binnenstad en de deelgemeenten gebeurt”, aldus burgemeester Dirk De fauw (CD&V).