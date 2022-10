Dit jaar vervallen nog 723 concessies op Brugse begraafplaatsen

Brugge ‘De Bende van de Miljardair’: gevreesde vrouwenhan­de­laars en inspiratie­bron voor VTM-reeks ‘Matroesjka’s’... tot handlanger hen aan de galg praatte

Aziatische, Latijns-Amerikaanse en Oost-Europese jongedames, met valse beloftes naar ons land gelokt en in de prostitutie gedwongen. Internationale vrouwenhandel was in de jaren ’80 en ’90 de nieuwste soort misdaad in België. Eén bende zwaaide in die jaren de plak: die van ‘de Miljardair’. Met aan het hoofd drie criminelen die voor niets terugdeinsden én ongestoord hun gang konden gaan. Tot een van hun luitenanten besloot om uit de biecht te klappen.

22 oktober