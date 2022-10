Dit is waarom Brugs hotel Fevery verkozen is tot meest duurzame van België en Nederland: “Ik denk dat we altijd al vooruitstrevend zijn geweest en dat vertaalt zich ook naar onze energiefactuur”

BruggeDe Gaia Green Award 2022 voor meest duurzame hotel in België en Nederland gaat naar het klein Brugs familiehotel Fevery. Een opsteker is dat voor hoteleigenaar Paul Asselman (50) die al jaren voorloper is als het om ecologische oplossingen in zijn sector gaat. “Het is een fabeltje dat je in Brugge-centrum geen zonnepanelen op je dak mag leggen”, zegt hij.