Dit is het nieuwe welkomstbord aan de ingang van het Cactusfestival

119 bootjes, 1.000 reddings­ves­ten en 600 politiemen­sen: 21 man moet voor rechter verschij­nen in groot West-Vlaams mensensmok­kel­on­der­zoek

De Brugse raadkamer heeft 21 verdachten naar de correctionele rechtbank verwezen in een groot West-Vlaams onderzoek naar mensensmokkel met bootjes. Bij een grote actie in Duitsland werden vorige zomer door bijna 600 politiemensen liefst 119 bootjes en bijna 1.000 reddingsvesten in beslag genomen. De vermeende leider Hewa R. (30) werd opgepakt in het Verenigd Koninkrijk.