Directeur (46) van Brugse school in de cel op verdenking van mogelijk grensoverschrijdend gedrag

De directeur werd afgelopen vrijdag tijdens een vergadering opgepakt door de politie. Volgens onze informatie gebeurde dat buiten de schoolmuren. Hij wordt verdacht van mogelijk grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van een jongen van 21 met een mentale beperking. Wat er precies gaande is, zal het onderzoek moeten uitwijzen. De man verscheen dinsdag voor de raadkamer in Brugge. De onderzoeksrechter besloot de man aan te houden. De raadkamer wilde hem gisteren onder voorwaarden vrijlaten, maar het parket heeft beroep aangetekend tegen die beslissing. Daardoor blijft de verdachte voorlopig in de cel.

Ook Pierre Gantois, voorzitter van het schoolbestuur, bevestigt de aanhouding. De school reageert geschokt, aangezien de directeur al zo'n 7 jaar actief is en voorheen ook al les gaf. “Het is voor iedereen in de school een verrassing en vooral een serieuze klap”, zegt Gantois. “Die man had een goede naam, deed zijn werk goed en was geëngageerd. De voorbije jaren waren er geen signalen of klachten. Over de ernst van de mogelijke feiten, weten wij ook niks. We moeten het onderzoek afwachten om te zien wat er precies gaande is." Ondertussen werden de ouders en medeleerlingen ingelicht. “Geen gemakkelijke opgave, dat kan je je wel voorstellen."