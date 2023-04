Dieven proberen Lego en boeken uit Carrefour te smokkelen in reiskoffer: 6 maanden cel

Benito (26) mag in het Brugse Belfort wonen: “Als schrijnwer­ker zal ik hier en daar wel wat opknappen”

Zijn vriendin moet zijn nieuwe, unieke appartement nog goedkeuren, maar dat is – hopelijk –slechts een formaliteit: Benito Vermander (26) gaat als nieuwe conciërge in het Brugse Belfort wonen. Hij volgt Frank Devos (66) op, die 33 jaar lang in Brugges bekendste monument verbleef. “Als Bruggeling kan je niet beter wonen", vindt de nieuwe huisbewaarder. “Maar het is wel érg spannend.”