Dief slaat toe tijdens expo in Magdalenakerk: “Gaat hij nu elke dag in mijn kunstige spiegel kijken of zo?”

BruggeEen dief heeft maandag een glazen kunstwerk gestolen uit de Magdalenakerk in Brugge. Daar loopt de expo Het Glazen Doek. De gestolen ‘spiegel’ is van glaskunstenaar Björn Van Houtte. “Dit is echt ergerlijk”, zegt hij.

Het kunstwerk heet Jetson, is een speciale spiegel en gemaakt door Björn Van Houtte (36), glaskunstenaar van Fraziel Atelier. Het hing sinds 2 april in de Magdalenakerk. Maar maandagmiddag werd het gestolen door een van de bezoekers. “Ik kreeg telefoon van de organisatrice met de vraag of een van mijn werken soms verkocht was”, zegt Björn. “Maar dat was niet het geval. Het werk in kwestie was trouwens al verkocht en mocht ik dus in bruikleen gebruiken.”

De expo Het Glazen Doek wordt per dag door zo’n 100 à 150 mensen bezocht. In totaal stellen veertien kunstenaars hun werken in glas tentoon. Het is de bedoeling om mensen te tonen wat er allemaal mogelijk is met glas. “Iedereen steekt hier z’n passie en z’n ziel in. En dan gaat een onnozelaar hier komen stelen. Dat gaat er bij mij echt niet in.”

Volledig scherm Björn hing een paneel met een duidelijke boodschap in de plaats: ‘Buy it, don't steal it!’. © if

Volgens Björn moet de dief toegeslagen hebben tijdens de openingsuren. “Met een behoorlijk grote rugzak. Want het werk is 60 centimeter hoog”, zegt hij. “Wie steelt nu bovendien een spiegel? Dan moet je daar elke dag in kijken om te zien dat je een dief bent of zo?”

Kunstwerkje voor gouden tip

Björn stapte naar de politie en hoopt dat het werk toch nog ergens opduikt. Het werd in het verleden dan ook al aan een klant verkocht voor 285 euro en hangt nu in bruikleen in de kerk. “Maar het is me niet om dat geld te doen”, zegt hij. “Het is principieel. Wie de gouden tip geeft, krijgt van mij trouwens een werkje in glas.”

Wie denkt iets te weten kan Björn contacteren via zijn Instagrampagina frazielatelier. De expo loopt nog tot 29 april.