Deze zeldzame Noordzeevis proef je komende dagen exclusief bij ‘t Werftje: “Maar één keer om de zoveel jaar wordt deze vis gevangen”

Vishandelaar Marc Vanhauwaert kwam donderdagochtend de lading zaagbaars uit de Noordzee persoonlijk afleveren bij ‘t Werftje in Zeebrugge. Ook hij is trots. “Het gebeurt maar één keer om de zoveel jaar dat er zaagbaars uit de Noordzee wordt gevangen en kan gegeten worden”, zegt Marc. “In Spanje, Portugal en het zuiden van Frankrijk is de vis goed ingeburgerd. Maar zaagbaars als Noordzeevis? Dat is uniek en exclusief. Deze school werd gevangen in Britse wateren en komt nu dus in Zeebrugge terecht.”