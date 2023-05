Deze West-Vlamingen zien straks Ventilus boven hun huis passeren: “Ik jaag ze van mijn erf als ze hier voor de installatie aan mijn deur staan”

Koninklij­ke Schutters­ver­e­ni­ging Sint-Pie­ters-Roos neemt nieuwe digitale schietstan­den in gebruik

De Koninklijke Schuttersvereniging Sint-Pieters-Roos heeft zondag zes nieuwe digitale schietstanden officieel in gebruik genomen. De club werd gesticht in 1952 en is de oudste nog actieve karabijn -en pistoolschuttersvereniging in Brugge. Het gaat om een investering van 40.000 euro.