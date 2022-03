Deze communiefoto’s zijn wel héél origineel: Lukas (6) voelt zich een echte politiemotard

Brugge/Regio IVBO haalt nog lang niet streefcij­fer om afval per huishouden te doen dalen en houdt steekproe­ven, al doen twee gemeenten het opvallend beter dan de rest

IVBO, de intercommunale voor de inzameling en verwerking van het afval in het Brugse Ommeland, heeft in 2021 gemiddeld 200 kg per inwoner aan huishoudelijk afval verwerkt. Dat is al een stuk minder dan het jaar voordien, maar nog lang niet het cijfer dat de afvalintercommunale beoogt. “We zullen een sorteeranalyse houden”, zegt voorzitter Minou Esquenet.

23 maart