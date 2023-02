Deserteur riskeert 6 maanden cel omdat hij meermaals niet komt opdagen op marinebasis en vervalste doktersattesten voorlegt

Brugge Goed nieuws voor verkeer in Brugge: Vlaanderen legt al één miljoen euro opzij voor nieuwe Krakele­brug

Een oplossing voor de defecte Krakelebrug over het kanaal Gent-Oostende in Brugge kan er sneller dan gepland komen. Vlaanderen legt één miljoen euro opzij om de brug, die werd aangevaren en sindsdien niet meer werkt, te vervangen. “Dit is cruciaal voor de mobiliteit in Brugge", stelt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

30 januari