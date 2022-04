Dertiger wordt geïnterneerd na stuntelige overval op nachtwinkel

Brugge Chocolade­win­kel Pralinique, geliefd bij Brugse gidsen en toeristen, houdt er na 25 jaar noodgedwon­gen mee op: “Die 4,5 op 5 op TripAdvi­sor, daar ben ik echt fier op”

Allicht al eind volgende week eindigt na 25 jaar het verhaal van Pralinique, de charmante chocoladewinkel van Veronique Priem (46) in de Katelijnestraat in Brugge. Na een rugoperatie anderhalf jaar geleden is het voor de zaakvoerster fysiek onmogelijk geworden om het werk nog uit te voeren. “Er zijn al veel traantjes gevloeid, maar ik moet aan mijn gezondheid denken”, zegt ze. Het pand krijgt een nieuwe invulling.

