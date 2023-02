Dertiger krijgt twee jaar voorwaardelijke celstraf voor handel in cannabis

De beklaagde liep op 15 november 2021 tegen de lamp in Deinze. Op verschillende plaatsen in zijn voertuig vonden de speurders in totaal ruim 15.000 euro. Het geld zat onder andere verstopt in een plastic zak en in een rugzak, maar er stak ook 3.270 euro in zijn onderbroek. D. bekende onmiddellijk dat hij cannabis rondbracht in opdracht van iemand anders.